В правительстве появилась идея выдавать маткапитал за рождение первенца
- 03 апреля 2019, 21:58
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что в правительстве рассматривается возможность выплачивать семьям материнский капитал за рождение первенца.
«Такие варианты тоже обсуждаются. Конечно, на это потребуются значительные средства», — сказала вице-премьер в эфире телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Детали обсуждения и возможные сроки принятия решения Голикова не раскрыла, отметив, что «скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей».
В марте стало известно о планах Министерства труда и социальной защиты РФ продлить программу материнского капитала как минимум до 2024 года.
В феврале калужский губернатор Анатолий Артамонов предложил выдавать семьям материнский капитал за рождение третьего ребенка, а не второго. Таким путем Артамонов считает правильным решать демографическую проблему в России.
С конца прошлого года на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который наделяет правом получать материнский капитал прибывших в Россию с детьми и оформивших на всю семью паспорта РФ граждан других государств.
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