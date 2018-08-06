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В правительстве появилась идея выдавать маткапитал за рождение первенца

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© pixabay.com

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что в правительстве рассматривается возможность выплачивать семьям материнский капитал за рождение первенца.

«Такие варианты тоже обсуждаются. Конечно, на это потребуются значительные средства», — сказала вице-премьер в эфире телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Детали обсуждения и возможные сроки принятия решения Голикова не раскрыла, отметив, что «скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей».

В марте стало известно о планах Министерства труда и социальной защиты РФ продлить программу материнского капитала как минимум до 2024 года.

В феврале калужский губернатор Анатолий Артамонов предложил выдавать семьям материнский капитал за рождение третьего ребенка, а не второго. Таким путем Артамонов считает правильным решать демографическую проблему в России.

С конца прошлого года на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который наделяет правом получать материнский капитал прибывших в Россию с детьми и оформивших на всю семью паспорта РФ граждан других государств.

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