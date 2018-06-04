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Видео спасения змеи из пивной банки стало вирусным

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© pixabay.com

Жительница Флориды Роза Фонд проявила невиданное милосердие и героизм, решив спасти змею, застрявшую в пивной банке.

Видеозапись этой необычной операции по спасению была опубликована в Сети.

На кадрах видно, как женщина предпринимает отчаянные попытки, чтобы вызволить несчастную змею из западни. При этом она общается с животным как с человеком.

И когда уже кажется, что ничего не получится, змея все-таки освобождается из плена под радостные восклицания американки.

Видеоролик мгновенно стал вирусным и набрал уже более 16 000 просмотров.

Как сообщает Fox News, Роза Фонд владеет службой по спасению животных, однако, по ее собственному признанию, она не является большим любителем змей.

«Я просто знала, что должна спасти ее», — сказала Фонд в интервью телеканалу.

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