В Турции из 356 кусочков собрали статую времен римской империи

Во время плановых раскопок в турецком городе Лаодикеи ученые обнаружили статую римского императора Траяна, изготовленную приблизительно в 113 году. Вполне возможно, что сам император мог ее видеть.

Несмотря на то, что статуя сильно пострадала во время землетрясения и рассыпалась на 356 кусочков, реставраторы смогли восстановить ее.

Напомним, что император правил в 98—117 годах нашей эры. Траян был действительно «народным» и справедливым. Ему удалось найти общий язык со всеми слоями римского общества, благодаря чему империя на протяжении двух десятилетий наслаждалась стабильностью и процветанием.

Древний город Лаодикея, чьи руины исследовали археологи, раньше находился на торговом пути и быстро стал процветать. Письменные источники свидетельствуют о том, что в этой местности часто случались землетрясение и одно из них однажды полностью разрушило город.

Через какое-то время город снова восстановили, и он существовал до XIII века, пока в Лаодикею не вторглись монголы и не разрушили поселение окончательно.

Во время последних плановых раскопок турецкие археологи под руководством профессора Джелаля Шимшека обнаружили обломки древней статуи, которая, вероятно, пострадала во время одного из землетрясений.

Статую высотой 3 метра обнаружили в открытом внутреннем дворике недалеко от фонтана. Всего ученые насчитали 356 кусков, которые образовались после падения статуи. Удивительно, что все эти годы осколки никто не трогал.

Специалисты предполагают, что статую сделали в 113 году, еще при жизни императора. Возможно, скульптор даже видел Траяна.

Найденная статуя изображает императора в полный рост, одетым в короткий хитон и доспехи.