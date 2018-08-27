В Турции из 356 кусочков собрали статую времен римской империи
- 03 апреля 2019, 16:13
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Во время плановых раскопок в турецком городе Лаодикеи ученые обнаружили статую римского императора Траяна, изготовленную приблизительно в 113 году. Вполне возможно, что сам император мог ее видеть.
Несмотря на то, что статуя сильно пострадала во время землетрясения и рассыпалась на 356 кусочков, реставраторы смогли восстановить ее.
Напомним, что император правил в 98—117 годах нашей эры. Траян был действительно «народным» и справедливым. Ему удалось найти общий язык со всеми слоями римского общества, благодаря чему империя на протяжении двух десятилетий наслаждалась стабильностью и процветанием.
Древний город Лаодикея, чьи руины исследовали археологи, раньше находился на торговом пути и быстро стал процветать. Письменные источники свидетельствуют о том, что в этой местности часто случались землетрясение и одно из них однажды полностью разрушило город.
Через какое-то время город снова восстановили, и он существовал до XIII века, пока в Лаодикею не вторглись монголы и не разрушили поселение окончательно.
Во время последних плановых раскопок турецкие археологи под руководством профессора Джелаля Шимшека обнаружили обломки древней статуи, которая, вероятно, пострадала во время одного из землетрясений.
Статую высотой 3 метра обнаружили в открытом внутреннем дворике недалеко от фонтана. Всего ученые насчитали 356 кусков, которые образовались после падения статуи. Удивительно, что все эти годы осколки никто не трогал.
Специалисты предполагают, что статую сделали в 113 году, еще при жизни императора. Возможно, скульптор даже видел Траяна.
Найденная статуя изображает императора в полный рост, одетым в короткий хитон и доспехи.
Изображения на доспехах видны очень хорошо. В верхней их части изображен бог грома Юпитер, а в центральной части — горгона Медуза. На доспехах видны изображения двух грифонов, символов бога Аполлона. Мы знаем, что Аполлон покровительствовал искусствам. Его символы напоминают о том, что и император в свое время покровительствовал искусствам, — заключили археологи.
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