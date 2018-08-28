Умер народный артист России Алексей Булдаков

На 69-м году жизни скончался народный артист России Алексей Булдаков.

Артист умер во время съемок в столице Монголии Улан-Баторе.

По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова. До 1981 года работал в ряде театров страны. В 1993 году переехал в Москву.

На счету актера около сотни киноролей. В 2009 году ему было присвоено звание народного артиста России.

Алексей Булдаков стал всенародно известным, сыграв роль генерала Михалыча в серии комедийных фильмов Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995), «Особенности национальной рыбалки» (1998), «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000) и «Особенности национальной политики» (2003).