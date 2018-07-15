На Филиппинах таможня обнаружила 757 тарантулов в коробках из-под печенья
- 03 апреля 2019, 14:05
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В международном аэропорту Манилы, столицы Филиппин, сотрудники таможенной службы обнаружили 757 живых тарантулов, завезенных в страну в девяти пачках из-под печенья и овсяной каши, пишет местная газета Philippine Star.
Стоимость пауков, конфискованных сотрудниками таможни, оценивается в 310 тысяч филиппинских песо (около 5,9 тысячи долларов).
Издание отмечает, что посылка с тарантулами была отправлена из Польши.
Жителя филиппинского города Калоокан, которому предназначалась посылка, задержали, ему предъявили обвинения в нарушении таможенного закона и закона о защите дикой природы.
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