На Филиппинах таможня обнаружила 757 тарантулов в коробках из-под печенья

В международном аэропорту Манилы, столицы Филиппин, сотрудники таможенной службы обнаружили 757 живых тарантулов, завезенных в страну в девяти пачках из-под печенья и овсяной каши, пишет местная газета Philippine Star.

Стоимость пауков, конфискованных сотрудниками таможни, оценивается в 310 тысяч филиппинских песо (около 5,9 тысячи долларов).

Издание отмечает, что посылка с тарантулами была отправлена из Польши.

Жителя филиппинского города Калоокан, которому предназначалась посылка, задержали, ему предъявили обвинения в нарушении таможенного закона и закона о защите дикой природы.