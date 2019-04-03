Чем опасно подростковое пьянство

Американские ученые из Национального исследовательского центра приматов штата Орегон провели исследование, в ходе которого выяснили главную опасность употребления алкоголя в подростковом возрасте.

Специалисты исследовали случаи чрезмерного употребления алкоголя (эквивалент четырех кружек пива в день). Эксперимент провели как на мозге обезьян, так и на мозге человека.

Во время исследования ученые измерили рост мозга с помощью магнитно-резонансной томографии у 71 макаки-резуса (Macaca mulatta), которые в ходе эксперимента потребляли этанол или алкогольные напитки.

Чтобы избежать вмешательства других факторов, которые могли бы повлиять на результат эксперимента, ученые следили за точным потреблением алкоголя, рационом питания животных, их распорядком дня и общим состоянием здоровья.

Результаты показали, что большое количество выпитого алкоголя (четыре и больше кружек пива) замедляет рост мозга примерно на 0,25 миллиметра в год на каждый грамм алкоголя, потребляемого на килограмм веса.

Ученые уточнили, что обычный рост у макак-резусов подросткового возраста составляет один миллиметр за 1,87 года. Если макака ежедневно употребляла алкоголь, то развитие мозга заметно снижалось.

Так же и у человека. Подростковый мозг более чувствителен к алкоголю, чем мозг взрослого, потому что связи между клетками мозга еще не настолько прочны и их легче нарушить. Алкоголь особенно воздействует на гиппокамп — область, которая отвечает за обучение и память. У подростков это может сказаться не только на успехах в обучении, но и на дальнейшем развитии в целом, — пояснили специалисты.

Предыдущие исследования человеческого мозга показали, что объем белого вещества, который важен для путей, соединяющих нейроны, расположенные на большом расстоянии друг от друга, увеличивается в подростковом возрасте, по-видимому, отражая улучшенную связь между областями мозга.

Если подросток часто и много употребляет алкоголь, то рост белого вещества головного мозга замедляется.

Ученые также напомнили, что мозг — достаточно пластичная структура и со временем может восстанавливаться. Но неизвестно, как будет происходить восстановление в подростковом возрасте, когда развитие основных отделов мозга происходит очень стремительно.