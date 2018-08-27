Назван минимальный доход для «сведения концов с концами» в России

Росстат подсчитал, что средний ежемесячный доход российской семьи для приобретения всего необходимого для нормальной жизни должен быть не менее 58,5 тысячи рублей, а для многодетной семьи — от 82 тысяч рублей в месяц. Эти цифры фигурируют в представленном 1 апреля масштабном исследовании ведомства.

Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год. В исследовании принимали участие 60 тысяч домохозяйств, оно проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России на основе личного опроса, сообщает РБК.

Также в Росстате выяснили, что 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму своего семейного дохода, из них 14,6% пожаловались, что сталкиваются с «большими затруднениями».

Значительному числу граждан не хватает денег не только на поездку в отпуск или ремонт в квартире, но и на менее значительные траты, такие как покупка одежды и обуви по сезону, организация семейного торжества, полноценное питание из мяса, птицы, рыбы и фруктов. 11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.

Напомним, согласно официальным данным Росстата, более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей. Каждый четвертый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей, а каждый восьмой (12%) — не больше 10 тысяч рублей, то есть пребывает за чертой бедности. И всего 11,9% граждан могут похвастаться доходом выше 60 тысяч рублей.

Получается, что подавляющее большинство граждан РФ живет примерно на 7—13 долларов в день, а самые бедные — и вовсе на 5 долларов, что сопоставимо со странами третьего мира. Проблема усугубляется закредитованностью населения, из-за которой бедность в России становится беспросветной.

На днях Росстат заодно выяснил, что 23% россиян не имеют доступа к канализации, из них 16,8% сливают отходы жизнедеятельности в выгребные ямы, а у 5,8% нет доступа даже к такому «достижению высоких технологий» — они ходят по нужде просто на улицу.