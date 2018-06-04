На спортивного комментатора Василия Уткина совершено нападение

Спортивный комментатор Василий Уткин заявил о нападении. По его словам, ему брызнул в лицо едкой жидкостью молодой мужчина в скрывающем лицо капюшоне.

«Мне только что брызнули неизвестной ***ней в лицо. Это случилось после тренировки Эгриси. Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из Локо-Спорт, у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон — для отчетности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах», — написал Уткин в социальной сети.

Позже журналист добавил, что жидкостью была «черемуха» — едкое полицейское средство для разгона демонстрантов, и если бы нападающий лучше целился, то последствия могли быть куда серьезнее.

Также Василий Уткин поделился своими подозрениями о заказчике нападения. «Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске. Вот он. Посмотрите, если не видали», — отметил он.

В частности, в последнем по времени выпуске на своем YouTube-канале Уткин в негативном контексте упоминал футбольного агента Алана Агузарова, игроков ФК «Краснодар» Магомеда-Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева, а также неназванного по имени «известного в Москве банкира».



В конце декабря 2018 года Василий Уткин заявил, что у нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы «целый шкаф скелетов».