Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку маньяка из Узбекистана Бахтиера Матякубова, который убил по меньшей мере пять женщин. Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании с Матякубова в пользу матери одной из убитых женщин компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей.

По версии следствия, Матякубов совершил в Москве и Подмосковье серию хладнокровных убийств женщин в период с января по апрель 2015 года. Злоумышленник охотился на своих жертв в безлюдных местах, в частности, орудовал в парках. Убийства он совершал как в дневное время, так и в вечернее. Маньяк набрасывался на проходивших мимо женщин и забивал их ножом до смерти. Следователям удалось установить характерный почерк нанесения ножевых ранений, передает РЕН ТВ.

Во время следствия Матякубов признал свою вину полностью во всех инкриминируемых ему преступлениях и в деталях рассказал, как расправлялся со своими жертвами. В частности, маньяк пояснил, что бил своих жертв ножом так, чтобы они не выжили, а начал убивать после ссоры со своей девушкой, которую уличил в измене.

СМИ сообщали, что Матякубов совершал убийства не только в России, но и в Узбекистане и на Украине, и на его счету может быть еще пять жертв.

Напомним, в декабре прошлого года Иркутский областной суд приговорил к пожизненному сроку лишения свободы «ангарского маньяка» Михаила Попкова, его. Его признали виновным в 56 убийствах. Следствие и суд установили, что с 1994 по 2010 год он убил 55 женщин от 16 до 40 лет. Также он убил коллегу-милиционера, а задержать его удалось лишь в 2012-м.

В марте 2018 года Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы еще одного бывшего милиционера Евгения Чуплинского, который убил 19 женщин. Свои преступления маньяк совершал в период с осени 1998 года по июль 2005 года. Чуплинский пользовался интимными услугами потерпевших, которым было от 18 лет до 31 года, а затем убивал их. Тела жертв он расчленял и прятал в различных частях города, а в одном случае — утопил. Как и в случае с Попковым, благодаря профессиональным знаниям бывший сотрудник МВД долгое время уходил от ответственности.

В том же году полиции удалось поймать маньяка, державшего в страхе весь Тольятти. Им оказался 22-летний местный житель Артем Семенов. На допросе он заявил, что нападая на женщин хотел отомстить своей девушке, которая, по его словам, ему изменяла.