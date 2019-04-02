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Украинская националистка призвала посадить Зеленского за русский язык

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© wikimedia.org

В одной из программ украинского телевидения бывший депутат Верховной Рады и представитель украинских националистов Ирина Фарион возмутилась тем, что шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский разговаривает на русском языке.

По ее мнению, за это его следует посадить.

Комментируя видеозапись первого выступления Зеленского после объявления результатов первого тура выборов, Фарион заявила, что «его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская во второй тур».

По ее словам, Зеленский «насилует» тех, кто защищает Украину и украинский язык. «I don’t understand, что оно несло» — сказала она в эфире программы и потом еще несколько раз назвала политика «оно».

Под конец своего выступления представительница радикальной партии «Свобода» добавила, что говорить на русском языке на Украине недопустимо.

На вопрос, что делать с теми, кто проголосовал за Зеленского, она ответила, что объявляет и ему, и его сторонникам «персональную войну».

Ранее в ЦИК Украины заявили, что во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Эксперты Киевского международного института социологии предсказали победу Зеленского над Порошенко во втором туре. По мнению социологов, избиратели проигравших в первом туре кандидатов предпочтут отдать свои голоса за Зеленского.

Предрек исход второго тура выборов и член Совфеда Алексей Пушков.

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Комментарии (2)

  • Small default
    Wave Waveсегодня, 21:40

    А фарион вообще коммунистка, ибо официально она из рядов этой развалившей СССР банды не выходила.

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 22:16

    А по-моему, это начало той самой травли и провокации против Зеленского, о которых предупреждали многие политики.

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