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Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга

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© Александр Демьянчук/ТАСС

По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По мнению экспертов, в состав взрывного устройства входили бризантное вещество пластит и часовой механизм.

Собеседник агентства также проинформировал, что в настоящее время на месте происшествия работают представители спецслужб.

Следователи уже квалифицировали взрыв в академии как покушение на убийство группы лиц, заявили в пресс-службе СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по данной статье. Расследованием занимается военное следственное управление СК по ракетным войскам стратегического назначения, уточняет «Интерфакс».

Отмечается также, что жизни четверых пострадавших ничего не угрожает.

По данным Минобороны, взорвался неустановленный безоболочный предмет.

Источник в вузе сообщил агентству, что взрыв произошел под лестницей, которая ведет в отдел кадров.

Ранее сообщалось, что 2 апреля примерно в 13:30 двое сотрудников академии обнаружили взрывное устройство (предположительно, мину) и решили перенести его в безопасное место, однако боеприпас сдетонировал во время переноски.

Позже преподаватель вуза высказал предположение, что боеприпас могли принести на территорию режимной части посторонние. «Допустим, так называемые „гастарбайтеры“. Работают дворниками, уборщиками», — пояснил он.

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