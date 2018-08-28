Тест: Знаете ли вы, что означают эти 10 мудрёных слов?

Каждый день подкидывает нам новые словечки. Родители современных детей спешно учать молодёжный сленг, лингвисты спорят о правильности употребления заимствованных слов, а начитанные собеседники так и норовят ввернуть в речь какое-нибудь мудрёное словечко. Предлагаем вам пройти очередной тест, который позволит выяснить, достаточно ли у вас богатый словарный запас. Поехали!

Сколько баллов из десяти вы набрали? Будете теперь называть щётку для пыли пипидастром, опору для перил — балясиной, а двусмысленные намёки — экивоками?