Тест: Знаете ли вы, что означают эти 10 мудрёных слов?
- 02 апреля 2019, 19:31
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Каждый день подкидывает нам новые словечки. Родители современных детей спешно учать молодёжный сленг, лингвисты спорят о правильности употребления заимствованных слов, а начитанные собеседники так и норовят ввернуть в речь какое-нибудь мудрёное словечко. Предлагаем вам пройти очередной тест, который позволит выяснить, достаточно ли у вас богатый словарный запас. Поехали!
Сколько баллов из десяти вы набрали? Будете теперь называть щётку для пыли пипидастром, опору для перил — балясиной, а двусмысленные намёки — экивоками?
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