15 фотографий о том, что мода явно сходит с ума

Мода — очень непредсказуемая дама, которая во-первых любит ходить по кругу, а во-вторых, шокировать окружающих, внезапно объявляя трендами самые нелепые вещи. На свете полно людей, которые тщетно пытаются угнаться за модой, но всё никак не могут её догнать. Собрали для вас фотографии самых безумных, смешных и нелепых нарядов, сделанных на просторах нашей планеты.

1. Кажется, девушка забыла что-то надеть

2. Некоторые двери должны оставаться закрытыми

3. Когда мода требует жертв

4. Метро — просто кладезь самых стильных людей

5. Когда очень сильно любишь королевскую семью

6. Чтобы угнаться за модой

7. Новый дизайн шлема

8. Кажется, на этих джинсах немного не хватает денима

9. Пиджак? Шаурма? Лаваш?

10. Когда оделась в детском отделе

11. Мотоциклист из будущего

12. Зато в таких джинсах не жарко

12. Старик Хоттабыч, это ты?

13. Наряд для смелых телеведущих

14. Не пугайтесь, это серьги-булочки

16. Когда девушка хочет почувствовать себя мужчиной, на помощь придёт вот такой купальник

Ещё больше странно одетых людей можно увидеть в материалах «Ридуса» «Как выглядят пассажиры российского метро: 25+ чудных фотографий», а также «10+ смешных доказательств, что метро — это очень странное место».

Поразиться ещё больше можно, поглядев, как американцы ходят в магазин, — и это весьма шокирующие, а зачастую даже неприличные снимки.

А вы приветствуете эпатажный стиль в одежде?