Курьер прославился, делая селфи с каждой встреченной собакой

Сотрудники американской компании доставки UPS уже давно известны в соцсетях своей любовью к животным. Пару лет назад они завели группу на Facebook под названием «UPS Dogs», где стали публиковать фотографии с животными, которых они встречают на своих ежедневных маршрутах. И в кадр попадают не только собаки, но и кошки, альпака, гуси и другие неожиданные звери.

А один из курьеров UPS Джейсон Хардести (Jason Hardesty) завёл личную страничку в Instagram, куда выкладывает свои селфи под хештегом #pupsofjay с собаками, встреченными по пути. И улыбка парня на фото с пёселями такая искренняя и заразительная, что на аккаунт подписались уже более 50 тысяч человек, которые с нетерпением ждут новых снимков.

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А вы не упускаете случая сфотографироваться с собачками?