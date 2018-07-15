При пожаре в Архангельске погиб оставленный без присмотра 4-летний ребенок
- 02 апреля 2019, 16:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате пожара в деревянном доме в Архангельске погиб 4-летний мальчик, которого мать оставила дома одного.
Возгорание произошло вечером 1 апреля в комнате коммунальной квартиры в доме по Комсомольской улице.
Обнаруженный сотрудниками специализированных служб ребенок был передан бригаде скорой помощи, однако, несмотря на попытки его реанимировать, он скончался.
«Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения», — сообщается на сайте регионального СУ СК.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В числе рассматриваемых версий возникновения пожара — неосторожное обращение ребенка с огнем.
В ведомстве пояснили, что мать мальчика ушла в детский сад за старшим ребенком, оставив младшего одного дома, так как он болел.
Ранее сообщалось, что в Волгограде пожар унес жизни двух младенцев-близнецов, оставшихся без присмотра взрослых в частном доме.
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