В Египте обнаружили саркофаг с 4000-летними мумиями

На севере Египта недалеко от Каира во время раскопок археологи обнаружили две мумии, относящиеся к Древнему царству, то есть их возраст составляет примерно четыре тысячи лет.

Мумии находились внутри саркофага, сделанного из известняка. Там же ученые нашли несколько статуй божеств и золотые украшения.

«Помимо этого, нам удалось найти еще одну мумию, которая на этот раз скрывалась под тонким слоем сусального золота», — заявил руководитель раскопок и глава Высшего совета по делам древностей Мустафа аль-Вазири.

По его словам, саркофаг и мумии переданы в хранилище для реставрации и защиты от дальнейшего разрушения.



По мнению ученых, находящиеся под слоем песка гробницы и другие артефакты принадлежат к пятой династии фараонов и, скорее всего, связаны с городом Атрибис, который был столицей одного из номов Нижнего Египта.