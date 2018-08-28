Получен первый геном живого существа, полностью созданный компьютером

Группа ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создала первый геном живого организма, который был полностью сгенерирован компьютером.

Геному дали рабочее название Caulobacter ethensis-2.0, а получили его благодаря очистке и упрощению естественного кода бактерии Caulobacter crescentu. Ученые предполагают, что технология позволит создать полностью синтетические формы жизни.

Авторы исследования рассказали, что около десяти лет назад ученые под руководством генетика Крейга Вентера создали первую «синтетическую» бактерию, которая содержала в себе цифровую копию генома Mycoplasma mycoides.

Потом в лабораторных условиях этот геном имплантировали в клетки бактерии, которая оказалась жизнеспособной версией реального существа, способного даже к самовоспроизведению.

В рамках нового исследования специалисты из Швейцарии решили доработать идею Вентера, преобразовав оригинальный геном бактерии таким образом, чтобы сделать ее более жизнеспособной и развитой.

Сейчас сгенерированный компьютером геном представляет собой одну большую молекулу ДНК, а не живой организм. Однако испытания показали, что 580 из 680 искусственных генов оказались функциональными, — пояснили исследователи.

Новые данные, полученные в ходе исследований, помогут улучшить алгоритм и разработать полностью функциональную версию генома 3.0. Если у специалистов все получится, то в будущем появится возможность производить функциональные бактериальные клетки с таким геномом.

Подобные синтетические микроорганизмы могут помочь в производстве витаминов и лекарств, считают ученые.