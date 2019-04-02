«Меня подставили»: фигурантка дела о теракте в Петербурге отрицает вину

В Санкт-Петербурге начался суд над обвиняемыми в подготовке теракта в метро.

На скамье подсудимых 11 человек. Все фигуранты дела отрицают свою вину.

Единственная среди них женщина, Шохиста Каримова, заявила, что при обыске ей подложили гранату, а на самом деле ее совесть чиста.

Она утверждает, что оперативники перед приездом следователя вытерли о ее волосы детонатор и сунули провода в подмышечную впадину, сообщает петербургская интернет-газета «Фонтанка».



В зале суда также находятся 12 пострадавших во время теракта. Остальные не смогли явиться в суд по состоянию здоровья. Несмотря на то, что с момента трагедии прошло два года, люди до сих пор проходят лечение, отмечает kp.ru.

Как сообщал «Ридус», 3 апреля 2017 года в вагоне петербургского метро на станции «Технологический институт» подорвался смертник. В результате теракта погибли 16 человек, 103 пострадали.