Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Весельная лодка известного путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане во время шторма, сообщает ТАСС, ссылаясь на его сына, организатора экспедиции.

По словам Оскара Конюхова, лодку накрыл шторм после продолжительной хорошей погоды.

Лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль. Сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке, сорвало ветроуказатель, нет данных по направлению и силе ветра, — цитирует агентство сына путешественника.

Он также рассказал, что пока сложно оценить повреждения.

На палубу выйти невозможно из-за штормовой погоды, да и сейчас в районе глубокая ночь, — добавил Оскар Конюхов.

По его словам, за 117 суток пути лодка «Акрос» ни разу не переворачивалась. 23 марта путешественник справился с 12-балльным штормом, который настиг его в Тихом океане.

Как сообщал «Ридус», в декабре прошлого года в новозеландском порту Данидин был дан старт кругосветному плаванию российского путешественника Федора Конюхова. На весельной лодке «Акрос» он намерен преодолеть более 16 тысяч морских миль (27 тысяч километров) менее чем за два года.