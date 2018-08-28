В Забайкалье сотрудница банка похитила деньги более чем у 60 клиентов

В городе Могоч Забайкальского края полиция установила, что сотрудница банка похитила деньги у 62 клиентов при оформлении кредитных договоров.

Выяснилось, что 31-летняя женщина, зная пароли от личных кабинетов заемщиков, через мобильное приложение переводила на свой счет от 5 до 15 тысяч рублей, принадлежащих клиентам.

В итоге в течение нескольких месяцев сотрудница банка похитила около 600 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, женщина не скрывала от клиентов, что снимает у них деньги, объясняя, что данные средства являются страховым взносом.

В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, всем потерпевшим похищенная сумма возмещена в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».