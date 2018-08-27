В Подмосковье найден шалаш живодеров, поедающих собак
- 02 апреля 2019, 14:16
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
В подмосковном городе Котельники активисты обнаружили логово неизвестных живодеров, занимающихся отловом и поеданием собак.
Подозрительный шалаш, окруженный телами мертвых животных, расположился в непосредственной близости от мест отдыха и проживания людей — рядом с затопленными Люберецкими карьерами, сообщает «СНЕГ.TV».
Первым страшную находку сделал волонтер Андрей Власенко. В этом районе он разыскивал пропавшую собаку, которой, к счастью, среди обнаруженных убитых животных не оказалось.
В лесу я наткнулся на шалаш. Рядом с ним и внутри шалаша лежали мертвые собаки, одна из них была разделана явно человеком. Там же находились предметы жизнедеятельности: рукомойник, какие-то тарелки, в которых мясо прожаренное, рядом висят решетки для жарки. Вокруг шалаша повсюду следы запекшейся крови, — рассказал волонтер.
Накануне он направил электронные обращения в полицию, прокуратуру и администрацию губернатора Московской области. Последняя инстанция переадресовала жалобу Андрея местным властям в Котельники, ответа от двух других пока не пришло.
Задержать предполагаемых живодеров своими силами волонтерам также не удалось, сообщил активист.
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