В Подмосковье найден шалаш живодеров, поедающих собак

В подмосковном городе Котельники активисты обнаружили логово неизвестных живодеров, занимающихся отловом и поеданием собак.

Подозрительный шалаш, окруженный телами мертвых животных, расположился в непосредственной близости от мест отдыха и проживания людей — рядом с затопленными Люберецкими карьерами, сообщает «СНЕГ.TV».

Первым страшную находку сделал волонтер Андрей Власенко. В этом районе он разыскивал пропавшую собаку, которой, к счастью, среди обнаруженных убитых животных не оказалось.

В лесу я наткнулся на шалаш. Рядом с ним и внутри шалаша лежали мертвые собаки, одна из них была разделана явно человеком. Там же находились предметы жизнедеятельности: рукомойник, какие-то тарелки, в которых мясо прожаренное, рядом висят решетки для жарки. Вокруг шалаша повсюду следы запекшейся крови, — рассказал волонтер.

Накануне он направил электронные обращения в полицию, прокуратуру и администрацию губернатора Московской области. Последняя инстанция переадресовала жалобу Андрея местным властям в Котельники, ответа от двух других пока не пришло.

Задержать предполагаемых живодеров своими силами волонтерам также не удалось, сообщил активист.