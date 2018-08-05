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Умер актер Александр Васильев из «Улиц разбитых фонарей»

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© lenfilm.ru

В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался актер киностудии «Ленфильм» Александр Васильев.

«Прощание с Васильевым состоится в среду, 3 апреля, в четвертом павильоне „Ленфильма“ в 11:00. Отпевание пройдет в храме Смоленской иконы Божией Матери. Похоронят актера на Смоленском кладбище», — сообщает ФАН.

Российскому зрителю Васильев был более всего известен по своим ролям в фильме «Особенности национальной охоты», а также сериалах «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Последней его ролью стала работа в сериале «Мажор-3» в 2018 году.

«Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым и всегда готовым прийти на помощь. Его оптимизм, энергия, позитивный заряд передавались всем вокруг», — говорится в сообщении киностудии «Ленфильм».

За последние два года ушло из жизни сразу несколько актеров, сыгравших в сериале «Улицы разбитых фонарей». Среди них — заслуженный артист РСФСР Владислав Жуковский, заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая, Сергей Кудрявцев и народный артист России Виктор Смирнов.

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