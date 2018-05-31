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Госдуме предложили зашифровать Рунет ради удобства ФСБ

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки к законопроекту № 608767-7, более известному как «закон о суверенном Рунете», которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.

« Это может облегчить спецслужбам расшифровку сообщений, указывают эксперты», — сообщает РБК.

Отечественное шифрование, согласно поправкам, также будет использоваться в государственных информационных системах, включая систему госзакупок, на портале госуслуг, а также в системе государственных и муниципальных платежей, выяснили журналисты.

Если поправки примут, российским интернет-компаниям придется внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты, в том числе почтовые клиенты, браузеры и мессенджеры.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян заявил РБК, что «национальные стандарты криптографии продвигаются странами исключительно в целях контроля за гражданами».

В пояснительной записке к законопроекту № 608767-7 сказано, что он «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». В этом документе декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия обвиняется в совершении хакерских атак.

«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», — отметили авторы законопроекта члены Совета Федерации Клишас и Бокова, а также депутат Госдумы Луговой. Законопроект уже прошел первое чтение.

Ранее «Ридус» рассказывал, зачем российские спецслужбы требуют предоставить им ничем не ограниченный доступ в киберпространство и как это связано с правоприменительной практикой уголовной статьи об экстремизме.

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