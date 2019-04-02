Феминистки обсудили запрет на суррогатное материнство для геев

Пользователи Рунета обсудили идею полного запрета на суррогатное материнство, даже в тех случаях, когда на этот шаг женщину толкает не нужда в деньгах, а альтруистические мотивы, например, желание помочь родственникам-геям.

Подовом для дискуссии послужила история 61-летней Сесиль Эледж из Небраски (США), которая выносила и родила ребенка для своего сына-гея и его полового партнера. Здоровую яйцеклетку для операции экстракорпорального оплодотворения предоставила сестра одного из гомосексуалистов. Обе женщины пошли на это добровольно из стремления помочь родственнику нетрадиционной ориентации обзавестись своим ребенком. Беременность и роды прошли благополучно и в итоге на свет появилась девочка, которую назвали Умой.

Несмотря на хэппи-энд истории семьи из Небраски, российские феминистки такой путь размножения жестко раскритиковали.

«Я против суррогатного материнства и донорства яйцеклеток, потому что и то и другое — болезненные, высокотравмирующие манипуляции с телом женщины в интересах третьих лиц. Суррогатное материнство, при всей технологической прогрессивности этого решения, должно стать вне закона во всем мире, без всяких исключений. Изобретайте искусственную матку. Люди придумывают протезы для замещения функций утраченных конечностей, а не отрезают руки у других людей», — заявила маркетолог из Москвы Елена Климанская.

По словам Климанской, запрет на суррогатное материнство должен распространяться даже на те случаи, когда речь не идет о принуждении женщины, в том числе в рамках коммерческих отношений. По ее мнению, которым она поделилась в Фейсбуке, в таких случаях речь все равно идет об эксплуатации женского организма под предлогом «жертв ради любви».

Пост Климанской собрал множество отзывов, причем многие женщины согласились с ее точкой зрения. «Присоединяюсь. Суррогатное материнство это такая же эксплуатация женщин, как и проституция. Исключения бывают (ну как бывают женщины, желающие вступать в связи с незнакомцами), но редко. Это современная форма работорговли и объективации как ребенка, так и его биологической матери», — написала Светлана Машистова из Санкт-Петербурга.

Другие участники обсуждения стали защищать право женщины распоряжаться своим телом и своей жизнью по своему усмотрению, даже в ущерб здоровью. «Вижу в суррогатном материнстве то же самое, что в прижизненном пожертвовании почки, например. Нельзя запрещать людям распоряжаться собственным телом», — подчеркнула Ксения Тарнавски из Тель-Авива.

«Я считаю, что суррогатное материнство — допустимая вещь, которая должна быть в белой зоне, регулироваться законами и максимально избегать ситуаций, в которых женщину к этому принуждают. Но как возможность она должна оставаться», — поддержала Ксению Анна Федорова из Москвы.



На это феминистки возразили, что от отсутствия почки или другого жизненного органа можно умереть, а «от неразмножения пока еще никто не помер».

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