Пёс-клептоман не может уснуть, не притащив в кровать украдённую вещь

Пёс породы голдендудль по кличке Бентли (Bentley) растёт в дружной семье, где его любят и принимают вместе со всеми особенностями. А особенность у собаки такая — перед сном она тащит в кровать всё. что плохо лежит. Хозяева говорят, что началось это с его щенячьего одеялка, с которым Бентли спал, когда был малышом, сейчас же в ход идёт всё подряд — одежда, тряпки, полотенца, мягкие игрушки. Владельцы не мешают собаке исполнять свой странный ритуал каждый вечер, а снимают это забавное действо на видео, чтобы потом выложить в интернет и повеселить зрителей.

Особенно зрителей рассмешил момент на 47 секунде, где видно, как пёс Бентли тащит по ступенькам большого плюшевого медведя, зацепив его зубами.

К слову, клептоманией и синдромом собирательства обычно отличаются кошки. Так один кот-клептоман постоянно носил хозяевам чужие вещи, а потом взял и притащил мешок с деньгами.