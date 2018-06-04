Сотрудники «Аэрофлота» не пустили в самолет россиянку со сломанной ногой

Россиянка Ольга Ломоносова не смогла попасть на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот» из-за сломанной ноги.

Женщину и ее двоих детей не пустили на рейс Москва — Санкт-Петербург.

Представитель компании объяснил это решение ее состоянием.

Видеозапись беседы Ломоносовой с сотрудником «Аэрофлота» опубликовал паблик «Mash на мойке».

Женщине было отказано даже несмотря на ее заверения, что компания уже пять раз перевозила ее со сломанной ногой, предоставляя услугу extra seat, которая позволяет занять два кресла.

«Не возьмем ответственность за вашу перевозку, — было сказано на это пассажирке. — Мы не сможем вас отправить ни на extra seat, ни даже бизнес-классом».

Свою позицию «Аэрофлот» объяснял тем, что в эконом-классе нельзя закидывать ногу на соседнее кресло. Женщине предложили заказать перевозку, которая оформляется трое суток.

Как сообщает URA.RU, после долгих переговоров Ольгу вместе с детьми все-таки согласились перевезти бизнес-классом. В итоге же билеты обошлись россиянке в 140 тысяч рублей.