При обрушении здания в Саранске погибли два человека
- 01 апреля 2019, 18:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
При обрушении бесхозного пятиэтажного здания в Саранске погибли два человека, один находится в тяжелом состоянии.
Тело одного из погибших извлекли из-под завалов, сообщили ТАСС в пресс- службе МЧС по Мордовии.
По данным ведомства, обрушилось демонтируемое промышленное здание, рядом с которым расположен бетонно-растворный узел.
«Проводился демонтаж этого бетонно-растворного узла и во время этого произошло обрушение», — пояснили агентству в МЧС.
Сотрудники регионального следственного управления СК РФ уже приступили к проверке по данному факту.
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