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При обрушении здания в Саранске погибли два человека

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© vk.com

При обрушении бесхозного пятиэтажного здания в Саранске погибли два человека, один находится в тяжелом состоянии.

Тело одного из погибших извлекли из-под завалов, сообщили ТАСС в пресс- службе МЧС по Мордовии.

По данным ведомства, обрушилось демонтируемое промышленное здание, рядом с которым расположен бетонно-растворный узел.

«Проводился демонтаж этого бетонно-растворного узла и во время этого произошло обрушение», — пояснили агентству в МЧС.

Сотрудники регионального следственного управления СК РФ уже приступили к проверке по данному факту.

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