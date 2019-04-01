Поборовшая рак девушка решила вернуть меценатам деньги за свои похороны

Двадцатилетняя британка Ксара Сандерсон (Xsara Sanderson), у которой в июле прошлого года врачи диагностировали лимфому Ходжкина 4 стадии, чудесным образом излечилась от страшного недуга. Историю девушки, полгода назад оставившей надежды на свое выздоровление, приводит издание The Daily Mail.

Первые признаки стремительно прогрессировавшей болезни стали очевидны весной 2018-го, когда Ксара всего за несколько месяцев потеряла около 20 килограммов веса. На приеме у врача девушка пожаловалась на хроническую усталость, опущенные веки и непроходящие боли в шее и области грудной клетки.

После анализа крови, произведенного в местной клинике, прозвучал страшный диагноз. Последовавшие за этим курсы химиотерапии желаемого результата не принесли, и в ноябре Ксара решила отказаться от болезненных процедур.

Вскоре после этого родные и близкие Ксары открыли сбор средств на краудфандинговой платформе. Девушка хотела встретить смерть в образе принцессы — с настоящей лошадью и каретой.

Чудесные изменения начали происходить в начале января, когда она уже готовилась к своему торжественному прощанию.

К огромному удивлению, самочувствие нормализовалось, однако Ксара понимала, что с таким серьезным диагнозом дороги назад уже быть не может. Для себя она решила, что боли прекратились из-за ее отрешения от жизни. Девушка морально отстранилась от собственного организма.

Зимой она уже распланировала свои похороны вплоть до музыкальных композиций, которые будут играть во время мероприятия. Очередной снимок в местной клинике, назначенный на 18 марта, в этой ситуации выглядел простой формальностью.

К огромному удивлению врачей, опухоли, диагностированной более полугода назад, на нем не обнаружилось. Теперь Ксара собирается вернуть деньги, собранные на свои несостоявшиеся похороны, меценатам.