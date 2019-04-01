Девочка-тролль с синдромом нечёсанных волос удивляет окружающих

В Северного Йоркшире, в Великобритании живёт маленькая девочка по имени Уинтер Сеймур (Wynter Seymour) и у неё редчайшим синдром непослушных волос. Её мама, 33-летняя Шарлотта (Charlotte) говорит, что дочка родилась черноволосой, но вскоре у неё начали расти прямые, белые волосы, которые торчали из её головы и «делали похожей на птенчика». А когда девочка подросла, то стало ясно, что её волосы — нечто удивительное, они совершенно не расчёсываются и не хотят укладываться в причёски.

Её волосы сумасшедшие! Они как будто слипаются вместе, образуя внутри миллион узелков. Их невозможно расчесать. В школу я завязываю дочке хвостик, чтобы волосы ей не сильно мешали — говорит мама семилетней Уинтер.

Родные говорят, что из-за своей дикой гривы волос маленькая Уинтер похожа на куклу-тролля из мультфильма. А мама утверждает, что перепробовала все способы для укрощения волос — от выпрямителей до афро-карибских средств для укладки.

Синдром непослушных волос — очень редкое состояние, которое, по оценкам экспертов, было зафиксировано всего у 100 человек в мире, один из них — Альберт Эйнштейн. При этом синдроме волосы растут не вниз, а в разные стороны

У нас есть ещё две дочери — 10-летняя Саванна и 9-летняя Эсме, у них обычные, нормальные волосы. Только Уинтер особенная. Мы зовём её Чаки, как куклу-тролля, у неё ещё и такой же вспыльчивый характер, как у героини мультика — рассказала Шарлотта журналистами The Sun.

За эти годы мы перепробовали все, чтобы приручить её волосы: множество различных шампуней и кондиционеров, глубокий уход и различные масла. Но у Уинтер чувствительная кожа головы и если слишком давить на волосы, ей становится больно до слёз. Поэтому мы смирились и пытаемся минимально вмешиваться в природу её уникальных волос — говорит Шарлотта .

По словам специалистов, структура волос может поменяться с половым созреванием. Возможно торчащие в разные стороны волосы станут более гладкими и послушными. А пока семье остаётся только поддерживать уникальную Уинтер и внушать ей уверенность в себе.

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