Недалеко от Каира нашли руины дворца Рамсеса II

Группа археологов из Нью-Йоркского университета во время плановых раскопок обнаружила недалеко от храма Рамсеса II в Абидосе дворец фараона.

Здание представляет собой пристройку, на входе украшенное рельефом с Рамсесом II — фараоном, который правил в 1279—1213 годах до нашей эры.

Благодаря Рамсесу II в Абидосе — древнейшем египетском городе, появились мемориальные храмовые комплексы. Например, храм Рамсеса II был украшен фресками, повествующими о его достижениях. Открытие этого храма помогло ученым определить предшественников фараона начиная с I династии, так как в храме сохранился настенный список правителей.

Недавно археологи обнаружили продолжение храма Рамсеса II — небольшой дворцовый зал. Он находился недалеко от самого храма фараона.

Сначала мы обнаружили на юго-западной стороне храма каменную дорожку, которая и вывела нас к другому зданию. Дальнейшие раскопки показали, что стены зала были сложены из кирпича-сырца, пол — из известняковых плит, — рассказали руководители раскопок.

Во время археологических работ ученые также нашли основание вырубленной из известняка колонны и ступени, украшенные рельефами с Рамсесом II.

Ученые отметили, что архитектура дворца и холла напоминает постройки храмового комплекса фараона Сети I, который находится в 300 метрах южнее. Найденный зал позволит еще раз оценить храм Рамсеса II, который был найден 160 лет назад.