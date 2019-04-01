Дочь убитой сотрудницы «Роснефти» приговорили к 16 годам

Мособлсуд приговорил 26-летнюю Дарью Переверзеву к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ее признали виновной в организации убийства своей матери, двух братьев и сестры, сообщается на сайте СК РФ по Московской области.

Как установили следствие и суд, Переверзева и ее сожитель Дмитрий Колесников спланировали убить мать и брата девушки с целью завладения деньгами и недвижимостью семьи.

Преступный замысел был осуществлен 7 сентября 2014 года. Колесников сначала задушил 43-летнюю женщину, затем — ее 12-летнего сына. После этого он поджег дом, на втором этаже которого находились двое детей — трехлетние двойняшки. Они отравились угарным газом.

Колесникова задержали и приговорили к пожизненному сроку, а вот Переверзевой удалось скрыться. Ее удалось задержать только в декабре 2016 года, говорится в сообщении.

В содеянном она не призналась и не раскаялась. В результате допроса более 50 свидетелей и проведения более 20 судебных экспертиз, вина Переверзевой была доказана.

Ранее сообщалось, что Дарья Переверзева является дочерью сотрудницы «Роснефти», а скрывалась она в Таиланде у своего отца.