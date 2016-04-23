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Путин ужесточил наказание для воров в законе

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© kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований. Принятый документ в понедельник, 1 апреля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки предполагают включение в состав УК отдельной статьи за «занятие высшего положения в преступной иерархии». Такое правонарушение будет караться лишением свободы на срок от 8 до 15 лет и возможным штрафом в размере до 5 миллионов рублей.

Примечательно, что для осужденных по этой статье не будет предусмотрена возможность условного осуждения. Таким образом, все признанные виновными будут отбывать реальные сроки в местах лишения свободы, пишет URA.RU.

Кроме того, статус отдельной части статьи 210 «Организация преступного сообщества или участие в нем» получат правонарушения, предполагающие создание преступного сообщества с целью совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, а также руководство преступным сообществом или его отдельными подразделениями.

Отдельное наказание будет предусмотрено и за участие в мероприятиях руководителей криминального мира. Так, посещение собраний, проводимых с целью организации преступления, теперь наказывается лишением свободы сроком от 12 до 20 лет.

Единственным способом избежать уголовного преследования в таком случае станет сотрудничество с правоохранительными органами. При этом в действиях желающего пойти на контакт со следствием не должны присутствовать признаки других уголовных деяний.

Напомним, ранее данный закон, изначально инициированный президентом, прошел процедуру утверждения в Государственной думе.

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