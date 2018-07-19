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Солнечный зонд «Паркер» через 3 дня сблизится с Солнцем

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  • 01 апреля 2019, 13:17
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© NASA

Солнечный зонд «Паркер» приступил ко второму сближению с Солнцем. Если все пойдет по плану, то уже через три дня, 4 апреля, он приблизится к Солнцу на 24 миллиона километров.

Напомним, что миссия зонда началась 12 августа в 10:30 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Всего у зонда запланировано 24 облета Солнца за семь лет.

Во время своей миссии аппарат облетит и Венеру — еще шесть раз: это поможет сузить орбиту «Паркера», чтобы он смог со временем приближаться к звезде.

В ноябре 2018 года зонд «Паркер» совершил первое сближение с Солнцем и побил рекорд зонда Helios-B, в 1976 году пролетевшего на расстоянии 43,5 миллиона километров от звезды.

Сейчас зонд приступил ко второму сближению, и уже 4 апреля он приблизится к звезде на 24 миллиона километров на скорости 343 000 километров в час. Вторая фаза сближения завершится уже поздней осенью, 10 ноября.

После этого зонд сможет направить всю полученную информацию на Землю.

Во время сближения зонд будет заниматься изучением солнечных электромагнитных полей, ионов и энергетических частиц, что поможет узнать больше о нашем светиле.

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Минздрав извинился за слова чиновника о пенсионерах в больницах

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© dt.samregion.ru

В Министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали слова заместителя министра Михаила Мальцева. Ранее он заявил, что российские пенсионеры ложатся в больницу, чтобы отдохнуть и сэкономить на продуктах.

«Министерство здравоохранения Пермского края приносит искренние извинения за высказывание Мальцева Михаила», — приводит сообщение ведомства Progorod59.ru.

В Минздраве добавили, что глава ведомства Оксана Мелехова «проведет работу в этом направлении» со всеми сотрудниками.

Ранее в Пермском краевом отделении ЛКСМ (Ленинский коммунистический союз молодежи) сообщили, что в регионе планируют объединить Александровскую городскую больницу и Березниковскую. При этом в Александровской произойдет сокращение сотрудников и койко-мест, а круглосуточное лечение будет отменено. В больнице останется только дневной стационар. Больницу поселка Всеволодо-Вильва закроют.

15 марта в поселке Яйва прошли общественные слушания по этому поводу. Объясняя необходимость оптимизации, замминистра здравоохранения Михаил Мальцев заявил, что пенсионеры ложатся в больницу, чтобы «экономить пенсию на продуктах и отдыхать от домашних дел». Чиновник добавил, что «по ночам в больнице не лечат», а сотрудники «просиживают часы».

Высказывания чиновников часто вызывают возмущение россиян. В ноябре 2018 года глава департамента молодежной политики из Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство «в принципе ничего не должно» молодежи.

В январе врио мэра Белгорода во время встречи с горожанами посоветовал пенсионеру, который его не расслышал, использовать слуховой аппарат.

А чиновница из Самары предложила матерям-одиночкам разводить огород, чтобы обеспечить детей продуктами.

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