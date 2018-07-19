Солнечный зонд «Паркер» через 3 дня сблизится с Солнцем
- 01 апреля 2019, 13:17
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Солнечный зонд «Паркер» приступил ко второму сближению с Солнцем. Если все пойдет по плану, то уже через три дня, 4 апреля, он приблизится к Солнцу на 24 миллиона километров.
Напомним, что миссия зонда началась 12 августа в 10:30 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Всего у зонда запланировано 24 облета Солнца за семь лет.
Во время своей миссии аппарат облетит и Венеру — еще шесть раз: это поможет сузить орбиту «Паркера», чтобы он смог со временем приближаться к звезде.
В ноябре 2018 года зонд «Паркер» совершил первое сближение с Солнцем и побил рекорд зонда Helios-B, в 1976 году пролетевшего на расстоянии 43,5 миллиона километров от звезды.
Сейчас зонд приступил ко второму сближению, и уже 4 апреля он приблизится к звезде на 24 миллиона километров на скорости 343 000 километров в час. Вторая фаза сближения завершится уже поздней осенью, 10 ноября.
После этого зонд сможет направить всю полученную информацию на Землю.
Во время сближения зонд будет заниматься изучением солнечных электромагнитных полей, ионов и энергетических частиц, что поможет узнать больше о нашем светиле.
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