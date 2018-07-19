Солнечный зонд «Паркер» через 3 дня сблизится с Солнцем

Солнечный зонд «Паркер» приступил ко второму сближению с Солнцем. Если все пойдет по плану, то уже через три дня, 4 апреля, он приблизится к Солнцу на 24 миллиона километров.

Напомним, что миссия зонда началась 12 августа в 10:30 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Всего у зонда запланировано 24 облета Солнца за семь лет.



Во время своей миссии аппарат облетит и Венеру — еще шесть раз: это поможет сузить орбиту «Паркера», чтобы он смог со временем приближаться к звезде.

В ноябре 2018 года зонд «Паркер» совершил первое сближение с Солнцем и побил рекорд зонда Helios-B, в 1976 году пролетевшего на расстоянии 43,5 миллиона километров от звезды.

Сейчас зонд приступил ко второму сближению, и уже 4 апреля он приблизится к звезде на 24 миллиона километров на скорости 343 000 километров в час. Вторая фаза сближения завершится уже поздней осенью, 10 ноября.

После этого зонд сможет направить всю полученную информацию на Землю.

Во время сближения зонд будет заниматься изучением солнечных электромагнитных полей, ионов и энергетических частиц, что поможет узнать больше о нашем светиле.