Депутат предложил разрешить мужчинам забирать фамилию у бывших жен

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области единорос Владимир Петров предложил разрешить мужчинам после развода лишать бывших жен фамилии, полученной при вступлении в брак, сообщает News.ru.

Со своей инициативой парламентарий обратился в Министерство юстиции. Он предлагает внести поправки в Семейный кодекс и «иные правовые акты Российской Федерации».

«Если, к примеру, бывший муж не согласен с тем, что экс-супруга оставит после развода его фамилию, то она будет обязана вернуться к своей девичьей фамилии», — приводит издание слова депутата.

Петров отметил, что многие мужчины категорически против, чтобы бывшие жены оставляли себе их фамилию, но ничего не могут с этим поделать.

Стоит отметить, что депутат Петров давно известен российской публике благодаря своим неординарным законодательным инициативам. Так, в декабре прошлого года он предложил разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь.

Месяцем ранее Петров внес на рассмотрение правительства РФ свой вариант решения вопроса о перезахоронении тела Владимира Ленина, а перед тем он попросил генпрокурора России Юрия Чайку запретить проведение концертов рэп-исполнителей на территории страны.