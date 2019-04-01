найти ×
   
  • USD +0.68
    65.42
  • EUR +0.77
    73.50
СохранитьСохранено0
×

021618

Депутат предложил разрешить мужчинам забирать фамилию у бывших жен

Small default

© pixabay.com

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области единорос Владимир Петров предложил разрешить мужчинам после развода лишать бывших жен фамилии, полученной при вступлении в брак, сообщает News.ru.

Со своей инициативой парламентарий обратился в Министерство юстиции. Он предлагает внести поправки в Семейный кодекс и «иные правовые акты Российской Федерации».

«Если, к примеру, бывший муж не согласен с тем, что экс-супруга оставит после развода его фамилию, то она будет обязана вернуться к своей девичьей фамилии», — приводит издание слова депутата.

Петров отметил, что многие мужчины категорически против, чтобы бывшие жены оставляли себе их фамилию, но ничего не могут с этим поделать.

Стоит отметить, что депутат Петров давно известен российской публике благодаря своим неординарным законодательным инициативам. Так, в декабре прошлого года он предложил разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь.

Месяцем ранее Петров внес на рассмотрение правительства РФ свой вариант решения вопроса о перезахоронении тела Владимира Ленина, а перед тем он попросил генпрокурора России Юрия Чайку запретить проведение концертов рэп-исполнителей на территории страны.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

  • Small 9ab9162b23
    Сергей Ивановсегодня, 11:55

    Правильно

  • Small default
    Zzz Zzzсегодня, 12:59

    Что помешает женщине на следующий день после "отбирания фамилии" подать заявление на изменение ФИО обычным порядком и снова взять фамилию экс-мужа, если ей так приспичило её носить?

Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
18349048читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
93015984читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

321704434читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

5025798читать позжечитаю позже