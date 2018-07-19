В гибели совладелицы S7 Наталии Филевой и ее отца обвинили пилота

Власти Германии назвали возможную причину авиакатастрофы, в которой погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева и ее отец. Накануне СМИ сообщили сперва о гибели ее мужа Владислава Филева, однако затем выяснилось, что жертвами катастрофы стали двое россиян, среди которых была его супруга.

Как сообщает «Интерфакс», пилота разбившегося самолета звали Андрей Дикун, а пассажирами были Наталия Филева и Валерий Карачев, который приходился ей отцом. Поскольку самолет оказался полностью уничтожен, власти ФРГ воздерживаются от официальных комментариев относительно личностей погибших до полного завершения расследования.

При этом ТАСС со ссылкой на представителя Германской службы безопасности полетов (ДФС) называет пилота наиболее вероятным виновником катастрофы. Дикун мог потерять контроль над машиной во время выполнения маневра поворота.

Бизнес-джет марки EPIC авиакомпании «Глобус» следовал из Канн в аэропорт Эгельсбах в 22 км от Франкфурта-на-Майне и упал непосредственно перед посадкой в 15:27 по местному времени. В момент аварии пилот управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления ДФС. Ничего необычного в такой процедуре нет, однако существует риск человеческой ошибки.



В семье Наталии и Владислава Филевых остались без матери трое родных детей и один приемный ребенок. Наталия входила в список богатейших женщин России по версии Forbes с состоянием в 600 миллионов долларов.

Контролирующими акционерами новосибирской авиакомпании «Сибирь» (с 2006 года — S7 Airlines) Владислав и Наталия Филевы стали в 1998 году. Также в S7 Group входит авиаперевозчик «Глобус», розничная сеть по продаже билетов, путевок, авиационный учебный центр и инжиниринговый холдинг по техническому обслуживанию воздушных судов.

