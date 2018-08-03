В США самолет столкнулся со стаей гусей
- 31 марта 2019, 22:27
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Из-за столкновения с птицами лайнер американской компании American Airlines вынужден был вернулся в аэропорт вылета в Бостоне, передает ABC.
По данным телеканала, самолет Embraer 190 с 90 пассажирами и 4 членами экипажа на борту совершал рейс в Нью-Йорк.
Во время взлета воздушное судно столкнулось со стаей гусей.
Пилот сообщил авиадиспетчерам, что в двигатель ни одна из птиц не попала, однако кровь осталась на стекле кабины пилотов.
В аэропорту будет проведен технический осмотр лайнера, а пассажиров планируют отправить в Нью-Йорк другим рейсом.
Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший в Анталью из аэропорта Внуково, вынужден был вернуться обратно после столкновения с птицей.
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