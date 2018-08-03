В США самолет столкнулся со стаей гусей

Из-за столкновения с птицами лайнер американской компании American Airlines вынужден был вернулся в аэропорт вылета в Бостоне, передает ABC.

По данным телеканала, самолет Embraer 190 с 90 пассажирами и 4 членами экипажа на борту совершал рейс в Нью-Йорк.

Во время взлета воздушное судно столкнулось со стаей гусей.

Пилот сообщил авиадиспетчерам, что в двигатель ни одна из птиц не попала, однако кровь осталась на стекле кабины пилотов.

В аэропорту будет проведен технический осмотр лайнера, а пассажиров планируют отправить в Нью-Йорк другим рейсом.

Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший в Анталью из аэропорта Внуково, вынужден был вернуться обратно после столкновения с птицей.