СМИ: жена владельца S7 Наталия Филева разбилась на самолете в Германии

В авиакатастрофе в Германии погибла жена основателя и совладельца авиакомпании S7 Airlines Владислава Филева Наталия. Вместе с мужем она владела долей S7 Group.

Сперва в РБК со ссылкой на два источника в авиапромышленности сообщили о гибели самого Владислава Филева, однако затем скорректировали публикацию. Согласно этим данным, легкомоторный самолет Epic разбился в районе Франкфурта, на его борту находились трое человек, включая Наталию Филеву.

По информации газеты «Коммерсант», бизнес-джет полностью сгорел, опознание тел будет проводиться на следующей неделе. «Лайф» опубликовал первые кадры с места авиакатастрофы. Также стало известно, что в расследовании причин катастрофы будет участвовать Межгосударственный авиационный комитет.

С 1993 по 1996 год Владислав Филев работал в Новосибирске заместителем директора завода ЗАО «Металлист» по экономике, затем в качестве топ-менеджера руководил компаниями «Еврофинансы-Новосибирск», «БогучанГЭСстрой», авиакомпанией «Сибирь» и «Внуковскими авиалиниями». Группа компаний «S7 Group» была основана в 2005 году путем переформирования структурных подразделений авиакомпании «Сибирь» в отдельные предприятия.



В семье Наталии и Владислава Филевых трое родных детей и один приемный ребенок. Наталия входила в список богатейших женщин России по версии Forbes.

Напомним, в январе 2019 года авиакомпания S7 Airlines попала в топ-10 самых пунктуальных в Европе, заняв шестое место в рейтинге авиаперевозчиков, у которых в 2018 году было зафиксировано меньше всего задержек рейсов.