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202141

Впервые в истории президентом Словакии избрана женщина

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EPA

Несмотря на то, что перед выборами один из словацких архиепископов заявил, что голосовать за женщину — смертный грех, представительница слабого пола все-таки стала президентом страны впервые в истории.

За юриста Зузану Чапутову проголосовало 58,4% избирателей, а ее соперник — замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович — набрал лишь 41,6% голосов.

Таким образом, 45-летняя Чапутова возглавила страну с 5-миллионным населением, отмечает газета «Новые Известия». Она вступит в должность 15 июня, когда истечет срок полномочий действующего президента Андрея Киски.

Как пишет издание, Чапутова завоевала популярность благодаря своим критическим высказываниям в адрес правительства. Она боролась за пост президента под лозунгом «Встанем против зла».

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2018 года власти Словакии выслали российского дипломата по подозрению в ведении шпионской деятельности.

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