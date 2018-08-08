В Канаде в парке две пумы напали на четырехлетнего мальчика

В канадской провинции Британская Колумбия на острове Ванкувер две пумы напали на четырехлетнего мальчика, сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в природном парке Ковичан-Ривер около города Лэйк-Ковичан вечером в пятницу, 29 марта.

По данным СМИ, ребенок находился там под присмотром несовершеннолетней девочки.

Мальчика с ранениями головы, шеи и рук на вертолете доставили в больницу.

Сотрудники регионального ведомства по вопросам охраны окружающей среды, прочесав местность, обнаружили в парке двух молодых пум, после чего застрелили диких животных, заявил телеканалу представитель организации Скотт Норрис.

По его словам, это были достаточно худые кошки. Он отметил, что, вероятно, из-за плохого питания они напали на ребенка, что, как правило, нехарактерно для поведения этих животных.

В настоящее время сотрудники ведомства продолжают исследовать местность на предмет обнаружения других диких животных.