В Одессе автомобиль сбил трех солдат Нацгвардии

В Одессе в субботу, 30 марта, машина с европейскими номерами сбила трех гвардейцев, заступивших на патрулирование накануне выборов президента.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Национальной полиции Сергей Князев, один военный погиб, двое госпитализированы.

«Одесса. Ужасная трагедия. Opel… несколько минут назад сбивает трех гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города», — написал Князев в своем посте.

По его словам, водитель автомобиля задержан, трое пассажиров иномарки также пострадали,



В свою очередь советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк сообщил в Facebook, что Opel на большой скорости столкнулся с другой машиной, а затем «потеряв управление, вылетел на тротуар, где находились военнослужащие Национальной гвардии».

По его словам, в машине кроме водителя находились женщина и ребенок, все они живы, хотя получили телесные повреждения и направлены в больницу.



Украинские правоохранители с 21 марта перешли на усиленный режим несения службы в связи с президентскими выборами, которые должны состояться в воскресенье, 31 марта.