Под Геленджиком во время ралли погиб автогонщик
- 30 марта 2019, 18:41
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Под Геленджиком во время автомобильной гонки по бездорожью перевернулся спортивный внедорожник, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в оперативных службах Краснодарского края.
По его словам, в результате инцидента погиб водитель экипажа.
Собеседник агентства отметил, что тяжелые травмы получил погиб штурман, его госпитализировали.
Источник также рассказал, что автомобиль потерял управление на крутом подъеме и опрокинулся со склона в овраг.
В региональном министерстве здравоохранения агентству подтвердили информацию о пострадавшем.
«Пациент в реанимации. Предварительно — сотрясение мозга, состояние средней степени тяжести», — отметил собеседник агентства.
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