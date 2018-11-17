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Под Геленджиком во время ралли погиб автогонщик

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Под Геленджиком во время автомобильной гонки по бездорожью перевернулся спортивный внедорожник, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в оперативных службах Краснодарского края.

По его словам, в результате инцидента погиб водитель экипажа.

Собеседник агентства отметил, что тяжелые травмы получил погиб штурман, его госпитализировали.

Источник также рассказал, что автомобиль потерял управление на крутом подъеме и опрокинулся со склона в овраг.

В региональном министерстве здравоохранения агентству подтвердили информацию о пострадавшем.

«Пациент в реанимации. Предварительно — сотрясение мозга, состояние средней степени тяжести», — отметил собеседник агентства.

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