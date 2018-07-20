В России создали живую вакцину от гриппа, которая действует 5 лет

Российские ученые из Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили о своем новом открытии — живой вакцине от гриппа.

Специалисты уточнили, что такая вакцина действует в организме человека как минимум в течение пяти лет.

Она важна, потому что вакцина, которая производится на культуре клеток, а не на куриных или перепелиных эмбрионах, существенно более безопасна, потому что культура клеток аттестована на 50 лет вперед, — рассказал член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Новая вакцина производится не на куриных или перепелиных эмбрионах, а на культуре клеток. Это отличие позволяет вакцине действовать не год-два, а минимум пять лет.

Кроме того, новая вакцина может быть аттестована на 50 лет вперед.

Разработчики вакцины уверены, что в ближайшие годы они выйдут на российский рынок вакцин. Сейчас институт занимается получением сертификата на массовое распространение этой вакцины.

Кроме того, «Вектор» занимается разработкой вакцины против коронавирусов, на которые сейчас приходится около 20−30% всех респираторных инфекций.