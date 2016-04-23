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Вдова умершего жителя Белгорода отсудила у больницы 1 млн рублей

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Городская больница №2 Белгорода. © google maps

Белгородский областной суд признал вину врачей в смерти пациента городской больницы N2 Белгорода.

В пользу подавшей иск вдовы умершего был взыскан 1 млн рублей, сообщает пресс-служба суда.

Судом было установлено, что смерть 55-летнего мужчины наступила всего за два дня до запланированной выписки в результате внезапной закупорки легочной артерии тромбом, приводит сообщение «Интерфакс».

В связи с отсутствием прямой причинно-следственной связи между установленными экспертизой недостатками лечения и смертью пациента Октябрьский райсуд Белгорода отклонил требования вдовы.

Однако при рассмотрении апелляционной жалобы была назначена повторная судебно-медицинская экспертиза.

В результате были выявлены врачебные ошибки, которые привели к несвоевременной диагностике осложнений. Был также установлен факт назначения пациенту неподходящей дозировки одного из препаратов.

На основании полученных данных суд апелляционной инстанции вынес решение о взыскании компенсации морального вреда с лечебного учреждения, пишет агентство.

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