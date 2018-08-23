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С 2022 года все автомобили ЕС снабдят алкотестером с блокиратором двигателя

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© pexels.com

С 2022 года в странах Евросоюза обязательным станет правило оборудовать все новые автомобили алкотестерами, связанными с блокиратором двигателя.

Также обязательными станут «черные ящики», которые будут регистрировать работу всех систем машины, а также контролировать сонливость водителя и снижение его внимания к дороге.

Кроме того, будут установлены точные датчики давления каждой из шин, локатор препятствий при движении задним ходом и автоматические сигналы экстренного торможения.

Предполагается, что данная инициатива сведет к 2050 году к нулю количество раненых и погибших на европейских дорогах, сообщает ТАСС со ссылкой на решение комитета постоянных представителей ЕС.

Как пишет газета «Известия», депутат Госдумы Максим Иванов выступил 11 марта с предложением изымать автомобили, владельцы которых в течение года повторно попадаются за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Пока такое нарушение карается лишением прав на три года, штрафом до 300 тыс. рублей и лишением свободы до двух лет.

Ранее Конституционный суд России разрешил признавать пьяными сбежавших с места ДТП водителей.

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