С 2022 года все автомобили ЕС снабдят алкотестером с блокиратором двигателя
- 29 марта 2019, 19:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С 2022 года в странах Евросоюза обязательным станет правило оборудовать все новые автомобили алкотестерами, связанными с блокиратором двигателя.
Также обязательными станут «черные ящики», которые будут регистрировать работу всех систем машины, а также контролировать сонливость водителя и снижение его внимания к дороге.
Кроме того, будут установлены точные датчики давления каждой из шин, локатор препятствий при движении задним ходом и автоматические сигналы экстренного торможения.
Предполагается, что данная инициатива сведет к 2050 году к нулю количество раненых и погибших на европейских дорогах, сообщает ТАСС со ссылкой на решение комитета постоянных представителей ЕС.
Как пишет газета «Известия», депутат Госдумы Максим Иванов выступил 11 марта с предложением изымать автомобили, владельцы которых в течение года повторно попадаются за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Пока такое нарушение карается лишением прав на три года, штрафом до 300 тыс. рублей и лишением свободы до двух лет.
Ранее Конституционный суд России разрешил признавать пьяными сбежавших с места ДТП водителей.
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