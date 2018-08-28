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Заселен первый в России дом, построенный с применением эскроу-счетов

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© пресс-центр облправительства

В Воронеже состоялась церемония заселения жильцов в первый в России дом, построенный с использованием эскроу-счетов, сообщает РИА-Воронеж.

Именно на таких специальных банковских счетах с 1 июля 2019 года будут «замораживаться» деньги дольщиков, поскольку согласно изменениям в законе «О долевом строительстве» застройщик уже не сможет использовать эти средства напрямую.

Только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации перехода права собственности к покупателю строительная компания сможет получить доступ к деньгам.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет средств льготного кредита, который банк выдаст застройщику, открывшему у него эскроу-счет.

Как пишет агентство, присутствовавший на церемонии заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин призвал застройщиков не ждать 1 июля и пробовать переходить на новую схему долевого строительства уже сейчас.

По его словам, необходимо, чтобы строительные компании заранее подавали свои документы в банки и выясняли, получат ли они проектное финансирование.

Вручивший жильцам ключи директор фирмы-застройщика АО «ДСК» Андрей Соболев пояснил, что этот дом — тренировочный проект. Компания изначально не собиралась использовать деньги дольщиков и строила его на собственные средства, но в августе 2018 года решила совместно со Сбербанком опробовать новую схему реализации квартир. Для эксперимента была выбрана многоэтажка в жилом микрорайоне «Ласточкино», которая на тот момент была построена на 50%.

«Купить квартиру можно было за один приход к нам и один визит в банк», — цитирует Соболева агентство.

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