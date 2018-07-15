На аукционе продали письмо Эйнштейна о «безумии» Гитлера

Аукционный дом Nate D. Sanders продал пять личных писем выдающегося ученого-физика Альберта Эйнштейна, в которых он, в частности, упомянул о «безумии» лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Самое дорогое письмо, датированное 1939 годом, ушло с молотка примерно за 134 тысячи долларов, говорится в пресс-релизе аукционного дома.

В другом письме, относящемся к 1934 году, Эйнштейн рассказывает первой жене о лечении своего сына от шизофрении при помощи химических препаратов. «Всё это — результат безумия Гитлера, которое полностью разрушило жизни всех, кто меня окружает», — пишет ученый.

Ранее сообщалось, что письмо Альберта Эйнштейна философу Эриху Гуткинду, посвященное вопросам религии, было продано в декабре 2018 года на аукционе Christie’s почти за 3 млн долларов.