Эксперт: Зюганов признал Павла Грудинина своим «сюзереном»

ЦИК России допускает возможность передачи главе «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину думского мандата, освободившегося после кончины нобелевского лауреата и представителя КПРФ Жореса Алферова, если 139 человек, идущих в списке перед бизнесменом, откажутся от предложенного им депутатского кресла. Об этом заявил член ЦИК РФ Евгений Шевченко в интервью РБК.

При этом, подчеркнул собеседник издания, Грудинину вряд ли удастся получить вожделенный мандат парламентария нижней палаты, поскольку ранее предприниматель грубо нарушил закон, солгав членам Избирательной комиссии об отсутствии у него зарубежных счетов и белизского офшора.

Центризбирком уже предлагал мандат Жореса Алферова депутату заксобрания Красноярского края Петру Медведеву, однако тот отказался. Позже зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сообщил РБК, что лидер парламентских коммунистов Геннадий Зюганов принял решение передать освободившийся мандат предпринимателю Михаилу Берлуаве. На данный момент неизвестно, согласится ли господин Берлуава стать депутатом Госдумы или же предпочтет отказаться, как Петр Медведев.

Зюганов, устраивая своеобразную «политическую забастовку», выполняет взятые на себя обязательства перед Павлом Грудининым, считает политолог Анна Федорова.

«Причем обязательства эти имеют, судя по всему, финансовый характер. Грудинин является одним из тех, кто финансирует КПРФ. Мандат ему нужен из-за бракоразводного процесса с супругой: Павел Грудинин стремится оставить жену у разбитого корыта», — уверена Федорова.

Геннадий Зюганов находится в следующей ситуации: с одной стороны, он вынужден идти до победного и добиваться передачи мандата именно Грудинину, потому что это его часть сделки, а с другой стороны — он ставит партию в очень странное положение. Да, некоторые политологи склоняются к мнению, что принципиальность Геннадия Зюганова добавит коммунистам электоральных очков. Однако, на мой взгляд, здесь в первую очередь нужно думать о том, что КПРФ — это партия, использующая огромные офшорные деньги и принимающая в свои ряды таких людей, как Грудинин. Это куда более серьезный удар, чем потенциальный бонус от «политической забастовки». Получается, Грудинин попросту купил лидера коммунистов Зюганова, а тот признал бизнесмена своим «сюзереном», — заключила эксперт.



Материальное состояние Грудинина оценивается в сумму от 60 до 120 миллиардов рублей, и супруга предпринимателя претендует на львиную часть этого богатства.