Психолог создала комикс о том, почему некоторым не нужно худеть

Клинический психолог и автор книги «Тело, еда, секс и тревога» Юлия Лапина много лет работает с людьми, который страдают расстройствами пищевого поведения (РПП), помогая им найти гармонию со своим телом. По официальным данным, в мире насчитывается около 70 миллионов человек с этим заболеванием, а по неофициальным — цифра в несколько раз больше. Стремление подогнать себя под некие идеализированные стандарты фигуры, сидение на диетах и контроль веса ведут к постоянной рефлексии и фрустрации. Чтобы наглядно показать это, Юлия совместно с художницей Ленни Меньшиковой создаёт комиксы про коалу, которая регулярно переживает за свою фигуру, но старается принимать и любить себя такой, какая она есть. Так, в одной серии работ пухленькая коала решает похудеть, чтобы нравиться окружающим. Что из этого получилось, смотрите сами. Поучительные рисунки публикуются в соцсетях под хештегом ‪#‎коалаведетдневникдостижений‬.

Очень хотелось рассказать о расстройствах пищевого поведения доступным языком, чтобы, с одной стороны, описать наиболее частые проблемы, а с другой — сделать это наглядно и доступно, чтобы можно было поделиться информацией с теми, кто еще ничего не знает об РПП, — прокомментировала свои комиксы автор.

А вы увлекались диетами? К чему это привело? Поделитесь своим опытом с нами в комментариях!