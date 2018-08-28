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Задержана няня, избивавшая в Москве малолетних двойняшек

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнюю женщину, уличенную в избиении двух малолетних двойняшек.

Установить ее вину удалось благодаря камере видеонаблюдения, которая была установлена родителями в комнате детей.

По данным следствия, в период с 18 декабря 2018 года по 9 марта 2019 года няня-гувернантка, работавшая в семье на северо-западе Москвы, неоднократно и систематически наносила побои маленьким детям.

После разоблачения женщина скрылась и покинула столицу. Совместными усилиями следователей и сотрудников Московского уголовного розыска ее удалось задержать 28 марта.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Истязание в отношении двух несовершеннолетних», сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

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