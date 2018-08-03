Башкирский депутат оказался в центре разгорающегося секс-скандала

Преподаватель ОБЖ общеобразовательной школы № 1 из башкирского села Кушнаренково Камиль Ахметзянов, совмещающий педагогическую деятельность с исполнением обязанностей районного депутата, оказался в центре сексуального скандала.

В распоряжении местных СМИ оказалась видеозапись, на которой народный избранник проявляет излишнее внимание к одной из учениц 8-го класса. На кадрах видно, как Ахметзянов подходит к девочке, приобнимает ее за талию, а затем и вовсе берет школьницу на руки.

В этот момент в помещении кабинета появляется одноклассница пострадавшей, однако, завидев происходящее, стремительно удаляется.

По данным издания Mkset.ru, на аналогичное поведение преподавателя уже успели пожаловаться родители других учениц школы.

Сам герой скандала считает, что его подставили в интересах директора учебного заведения.